Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 18:01

20 Ноября 2022, 18:01

Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу проголосовал на внеочередных президентских выборах на избирательном участке №59, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.