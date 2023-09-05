Руководитель Администрации Президента представил нового акима Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов посетил с рабочей поездкой город Кокшетау для участия в собрании маслихатов всех уровней области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо Президента о внесении на рассмотрение на должность акима Акмолинской области двух кандидатур – Ахметжанова Марата Муратовича и Балпана Мурата Сагатулы.

По результатам открытого голосования 177 депутатов поддержали кандидатуру Марата Ахметжанова, 73 депутата – Мурата Балпана. Всего в собрании приняло участие 250 депутатов. По итогам голосования Указом Президента акимом Акмолинской области был назначен Ахметжанов Марат Муратович.

Представляя нового акима активу региона, Олжас Бектенов отметил, что Марат Ахметжанов является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных руководящих должностях в правоохранительной и надзорной сферах.

Олжас Бектенов подчеркнул, что руководству области нужно будет направить усилия на реализацию задач, озвученных Главой государства в Послании народу. Акимату Акмолинской области предстоит активно работать по таким направлениям, как развитие экономики региона, обеспечение граждан качественной питьевой водой, ликвидация дефицита тепловой энергии в областном центре, развитие медицины, обеспечение необходимой социальной инфраструктурой, укрепление туристического потенциала, развитие пристоличных территорий и другим важным векторам.

Олжас Бектенов отметил, что работа местных исполнительных органов должна строиться на основе продуктивного диалога с гражданами и быть направленной на реализацию поручений Главы государства.

В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал Марату Ахметжанову успехов в реализации всех возложенных на него Президентом задач на благо жителей области, а также выразил благодарность бывшему руководителю области Ермеку Маржикпаеву за проделанную работу.