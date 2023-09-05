РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:06, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Руководитель Администрации Президента представил акима Актюбинской области

    None
    Фото: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Руководитель Администрации Президента РК Олжас Бектенов принял участие в собрании маслихатов всех уровней Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима Актюбинской области: Кызбергенова Нурлана Касымхановича и Шахарова Асхата Берлешевича.

    В ходе открытого голосования 119 депутатов отдали свои голоса за Асхата Шахарова, 55 проголосовали за Нурлана Кызбергенова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.


    По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении Асхата Шахарова акимом Актюбинской области.

    В ходе встречи с активом области Олжас Бектенов представил нового акима региона. По словам Руководителя Администрации Президента, Асхат Шахаров обладает большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акима Каратобинского и Зеленовского районов Западно-Казахстанской области, а также акима города Актобе.


    Олжас Бектенов поблагодарил Ералы Тугжанова за большой вклад в развитие области, являющейся одним из крупных промышленных регионов страны.

    Особое внимание в выступлении было уделено поручениям Главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед акиматом области поставлены задачи по дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, газоснабжению, развитию сети автомагистралей, решению проблем участников долевого строительства.

    Кроме того, руководитель Администрации Президента подчеркнул необходимость всестороннего взаимодействия представителей местных органов власти с гражданами.

    В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов Асхату Шахарову в ответственной работе на посту акима Актюбинской области.



    Теги:
    Акимат Назначения Актюбинская область для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!