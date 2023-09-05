Руководитель Администрации Президента представил акима Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Руководитель Администрации Президента РК Олжас Бектенов принял участие в собрании маслихатов всех уровней Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима Актюбинской области: Кызбергенова Нурлана Касымхановича и Шахарова Асхата Берлешевича.

В ходе открытого голосования 119 депутатов отдали свои голоса за Асхата Шахарова, 55 проголосовали за Нурлана Кызбергенова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.

По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении Асхата Шахарова акимом Актюбинской области.

В ходе встречи с активом области Олжас Бектенов представил нового акима региона. По словам Руководителя Администрации Президента, Асхат Шахаров обладает большим опытом работы на ответственных руководящих должностях, в том числе в качестве акима Каратобинского и Зеленовского районов Западно-Казахстанской области, а также акима города Актобе.

Олжас Бектенов поблагодарил Ералы Тугжанова за большой вклад в развитие области, являющейся одним из крупных промышленных регионов страны.

Особое внимание в выступлении было уделено поручениям Главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года. Перед акиматом области поставлены задачи по дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, газоснабжению, развитию сети автомагистралей, решению проблем участников долевого строительства.

Кроме того, руководитель Администрации Президента подчеркнул необходимость всестороннего взаимодействия представителей местных органов власти с гражданами.

В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов Асхату Шахарову в ответственной работе на посту акима Актюбинской области.