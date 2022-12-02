Руководитель Администрации Президента поставил задачи перед новым акимом ЗКО

2 Декабря 2022, 12:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Уральск Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководитель Администрации Президента зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Западно-Казахстанской области Бауыржана Айтмагамбетова и Наримана Турегалиева.

По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Бауыржана Айтмагамбетова, 123 депутата – Наримана Турегалиева.

По итогам голосования Указом Президента акимом Западно-Казахстанской области был назначен Нариман Турегалиев.

Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях. По его словам, перед главой региона поставлен ряд задач – развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем.

Руководитель Администрации Президента выразил благодарность всем жителям региона, принявших в этом году самое активное участие в общественно значимых мероприятиях. Он отметил необходимость исполнения поставленных Президентом задач, направленных на построение Справедливого Казахстана и повышение благосостояния населения.

В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени Главы государства поблагодарил бывшего руководителя области Гани Искалиева за проделанную работу.

Фото: akorda.kz