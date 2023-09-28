Рукопись об ученике Ахмета Яссауи – Жусуп-ата издадут в Казахстане

Председатель комитета по архиву, документации и книжному делу Министерства культуры и информации РК Куат Бораш встретился с Сейдалимом Юлдашевым, который хранил древние книги и рукописи с многовековой историей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече были обсуждены вопросы исследования, перевода и введения в научный оборот рукописи и других древних документов, хранящихся в руках Сейдалима Нуршиддинулы, которые связаны с историей Жусупа-ата, ученика-племянника Ходжи Ахмета Ясави.

Рукопись, которую потомки Жусуп-ата передавали от отца к сыну, написана на древнем чагатайском языке. Длина сохранившейся части в Казахстане составляет 3 с половиной метра.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

- Эти бумаги остались мне от отца, который умер, когда мне было 18, а дедушка умер, когда мне было 8 лет. Мой дедушка доверил бумаги моему отцу, а отец доверил его мне. В прошлом советская система не позволила нам использовать эти бумаги и изучать нашу историю. Известно, что в то время ведение религиозных и исторических записей считалось преступлением. Моего дедушку Юлдаша-кожу посадили в 1933 году как религиозного человека. Мои покойные бабушка и отец пытались спрятать эти рукописи, то закапывая их в землю, то пряча в углу чердака. Я не историк. Но верил, что однажды хранящиеся бумаги будут востребованы. Показал людям, которые могли это прочитать. Оказывается, в рукописи написана история. Из перевода я понял, что там очень много информации о Жусуп-ата, ханских указах, названиях мест, жизни народа. Есть истории о том, как Ходжа Ахмет Яссауи встречал гостей фруктами и отсылал их с 12 разными сортами винограда. Я не изучал историю, поэтому у меня было простое исследование. Задача ученых — полностью изучить исторические данные. После того, как появилась информация о рукописи, многие страны проявили интерес к оригиналу. Но историю нашей страны, личности, генеалогию наших предков лучше хранить только у нас. Из-за того, что при репрессиях не было возможности правильно ухаживать, оригинал рукописи сейчас находится в плачевном состоянии, — сказал Сейдалим Юлдашев.

В ходе встречи председатель Куат Бораш поблагодарил старейшину, который бережно хранил записи из прошлого и вносит свой вклад в то, чтобы донести до наших потомков славу эпох, память о людях.