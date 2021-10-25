Рука помощи: Роль социального предпринимательства в создании инклюзивного общества в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своевременное и эффективное решение социальных вопросов является одной из ключевых задач для руководства любой страны и Казахстан не исключение. Если еще недавно понятие «социальное предпринимательство» было чем-то неизведанным для казахстанцев, то сегодня это определение уже официально закреплено законодательством страны и социальные бизнесмены вправе рассчитывать на поддержку государства в своей деятельности, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что само по себе социальное предпринимательство в отличие от обычного бизнеса не ставит перед собой задачу по максимизации прибыли. Такой вид бизнеса призван обеспечить производство товаров или оказание услуг для решения той или иной социальной проблемы. Но при умелой и эффективной политике вклад социального предпринимательство в экономику страны может быть вполне ощутимым.

МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наиболее развитая и благоприятная для соцпредпринимательства государственная политика ведется в Великобритании, США и Южной Корее. Благодаря поддержке бизнеса и развитой структуре институтов развития в этих странах имеется обширный и организованный сектор социального предпринимательства в экономике.

Даже в странах, где социальное предпринимательство находится пока на стадии развития – Канада, Чили, Италия, Малайзия, Таиланд, Польша, Турция – наличие господдержки и институтов развития способствует появлению большого количества неправительственных организаций и социальных предпринимателей во многих секторах экономики.

В стремлении поддержать и развить социальное предпринимательство власти предоставляют такому бизнесу разного рода преференции. Например, в Великобритании выдаются дешевые кредиты до 25% от оборота до 50 тыс. фунтов стерлингов, предоставляется отсрочка НДС на три месяца, выдаются гранты на сумму от 300 до 500 тыс. фунтов стерлингов. В США возмещаются расходы на реализацию проекта социального предпринимательства, а также выделяются гранты от 1 до 5 млн долларов США и льготные кредиты под гарантии правительства. Схожие инструменты используются и в Южной Корее – льготные кредиты, гранты для покрытия расходов на заработную плату в течение 2-х лет.

ПУТЬ КАЗАХСТАНА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Казахстан пока не входит в число государств, где развито социальное предпринимательство, однако первые шаги уже сделаны. Летом текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам развития социального предпринимательства, призванный улучшить ситуацию. Работа над поправками в законодательство по вопросам развития социального предпринимательства началась осенью 2020 года и уже в марте 2021 года документ был презентован в Сенате Парламента. Как отмечал спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев, в современном казахстанском обществе растет запрос на социальное предпринимательство, и само направление становится общемировым трендом. Он подчеркнул, что в тех странах, где институт социального предпринимательства находится на развитом уровне, такой бизнес вносит ощутимый вклад в экономику.

«Представленный законопроект направлен на системную поддержку бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством. Он определяет основную концепцию социального предпринимательства и цели такого вида деятельности. В документе также прописаны конкретные механизмы государственной поддержки», - сказал председатель Сената.

В частности, в документе дается определение понятию социального предпринимательства, обозначаются основные задачи и категории субъектов социального бизнеса, механизм присвоения статуса соцпредпринимателя, а также предусматриваются меры государственной поддержки. Также устанавливаются четыре основных критерия для тех, кто может называться социальными предпринимателями: три из них направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения через обеспечение их занятости, способствование реализации произведенных ими товаров, а четвёртый предусматривает общественно-полезные цели и решение социальных проблем в отраслях, предусмотренных законом.

Таким образом, чтобы официально получить статус «социального предпринимателя», бизнесмену необходимо выполнить одно из обязательных условий: создать качественные рабочие места для социально уязвимых категорий граждан в количестве не менее 50% от общего числа работников; производить товары, предназначенные для социально уязвимых слоев населения, доход от реализации которых должен составлять не менее 50% от общего дохода предприятия; оказывать социальные услуги, а также услуги в сфере здравоохранения, образования, воспитания, культуры и спорта. Стоит отметить, что в отраслевой перечень социально-уязвимых слоев населения вошли люди с инвалидностью 1, 2 и 3 групп ; работоспособные граждане из многодетных и неполных семей; родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью; граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, прошедшие лечение от химических зависимостей, люди пенсионного и предпенсионного возраста и другие.

Для учета и мониторинга деятельности соцпредпринимателей будет сформирован реестр субъектов социального предпринимательства. Также будут созданы региональные комиссии, которые будут принимать решения по оказанию мер господдержки.

Благодаря новому закону субъекты социального предпринимательства в Казахстане могут рассчитывать на такую господдержку, как обеспечение инфраструктуры, грантовое финансирование, субсидирование ставок по кредитам, имущественную поддержку, налоговые льготы, обучение и информационное сопровождение, а также помощь в поиске деловых партнеров и развитии через акселерационные программы.

Согласно данным Министерства финансов, на сегодняшний день льготным налогообложением пользуется около 100 компаний, но количество тех, чья деятельность является социально направленной больше, и это число растет с каждым годом.

«Этому способствуют развитие гражданского общества и новый уровень социальной ответственности бизнеса, укрепление системы государственно-частного партнерства и передача ряда социальных функций государства в конкурентную среду», - отмечает депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Поясняется, что поддержку социальным предпринимателям будут оказывать не только государственные органы, но и национальные холдинги и институты развития.

АКЦЕНТ НА ПОМОЩИ, А НЕ НА ПРИБЫЛИ

Ярким примером того, что социальное предпринимательство в Казахстане набирает силу, является созданный волонтерами и студентами Назарбаев Университета социальный проект кафе «Künde». Как отмечают авторы проекта, своей работой они стремятся помочь людям с проблемами психического здоровья и особенностями ментального развития.

«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 674 тыс. человек с инвалидностью, менее 3% из этих людей имеют работу. А людям с особенностями ментального развития еще сложнее - мало кто им помогает, они ограничены в правах и изолированы от общества. Минздрав ежегодно регистрирует 100 тыс. больных с впервые установленными диагнозами класса психических болезней и ментальных нарушений. Цель «Künde» - проложить путь из изоляции для людей с проблемами психического здоровья и особенностями ментального развития. Также вывести обсуждение темы ментального здоровья в свет, ведь это касается всех - от неврозов до депрессии и суицидальных мыслей, каждый второй сталкивается с этим», - говорят основатели.

Авторы проекта намерены создать понимающее, современное и инклюзивное общество, дав возможность людям с особенностями психического развития получить полноценную работу, обрести круг друзей и право на счастливую жизнь.

«Нас поддерживают не из жалости, а благодаря желанию вкусно поесть и получить хорошее обслуживание. Повара и администраторы кафе — люди без особых потребностей. Это эксперты ресторанного бизнеса, которые составили разнообразное меню и следят за качеством блюд. Мы показываем пример другим предпринимателям. Мы меняем отношение общества к людям с особенностями ментального развития», - поясняют предприниматели.

Таким образом, говорят основатели кафе, их сотрудники не просто пытаются заработать деньги, но учатся самостоятельности, социализируются и стараются работать в коллективе как с людьми, имеющими схожие особенности ментального развития, так и с людьми без особых потребностей.

«По счастливой случайности меня пригласили на работу на должность администратора в кафе «Künde». Считаю этот случай действительно счастливым, так как сама являюсь матерью «особенного» ребёнка. Для себя я надеюсь получить много полезной информации о таких людях, найти способ решить проблему со здоровьем своего сына. Ребята здесь очень хорошие, добрые, трудолюбивые. Я легко нашла с ними общий язык. Буду стараться в меру своей компетенции улучшить качество обслуживания, условия кафе для персонала и наших гостей», - делится администратор Сауле Назаркулова.

Дана Кауменова

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.