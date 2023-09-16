11:45, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6
Рука двухлетнего ребенка застряла в электромясорубке в Шымкенте
Мальчик получил множественные переломы кисти руки, его госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Шымкента.
Инцидент произошел 15 сентября.
Бригада экстренного реагирования, прибыв на место происшествия, установила, что в электрической мясорубке застряла рука двухлетнего мальчика.
«Старший фельдшер Сабденов Сержан, фельдшер Нургали Ташкенбаев и спасатель Жанболат Омаров оказали первую медицинскую помощь. Мальчик с диагнозом «множественные переломы кисти правой руки» госпитализирован в центральную районную больницу села Абай, где бригада экстренного реагирования, применив аварийно-спасательное оборудование, освободила руку малыша. Ребенок во время спасения находился под наркозом», - сообщили в ДЧС.
В данное время ребенок находится в отделении реанимации.