Рухия Байдукенова стала солисткой «Қазақконцерта»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победительница конкурса «Славаянский базар» Рухия Байдукенова стала солисткой организации «Қазақконцерт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Нур-Султане состоялась встреча директора Қазақконцерта Жениса Сейдуллаулы и победительницы международного конкурса «Славянский базар-2021» Рухии Байдукеновой.

Женис Сейдуллаулы поздравил Рухию Байдукенову с высокими достижениями.

«Имя Рухии Байдукеновой, получившей Гран-при международного конкурса «Славянский базар-2021», сегодня широко известно в нашей стране. Ее победа в этом престижном конкурсе стала большим достижением для страны в преддверии 30-летия Независимости. Несмотря на молодой возраст, Рухия является профессионалом своего дела и намерена внести вклад в развитие казахстанского искусства. И то, что Рухия стала солисткой «Қазақконцерта» – один из важных шагов в этом направлении», - отметил Женис Сейдуллаулы.

В свою очередь, Рухия Байдукенова поблагодарила Министерство культуры и спорта во главе Актоты Райымкуловой и деятелей искусства старшего поколения за поддержку и выразила готовность внести свою лепту в продвижение культурных достижений страны.

«Быть солисткой «Қазақконцерта» – это моя давняя мечта. Для меня большая честь работать в концертной организации, история которой связана с именами таких выдающихся артистов, как Роза Багланова, Жамал Омарова, Жусипбек Елебеков, Манарбек Ержанов. Кроме того, здесь работают именитые исполнители современности: Алтынбек Коразбаев, Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Димаш Кудайберген, что не может не радовать. Моя дальнейшая цель – популяризация культуры Казахстана и творческой деятельности «Казахконцерта» на мировом уровне», - поделилась Рухия Байдукенова.