Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Рухани жаңғыру: забытые традиции казахского народа

Автор:  
Галина Скрипник
31 Июля 2019, 22:03
Рухани жаңғыру: забытые традиции казахского народа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Этнотуризм становится популярным и в Казахстане. В Таразе сегодня возрождается древний караван-саравай «Торткуль». Об этом рассказала руководитель Жамбылского молодежного центра «Айналайын» Айгуль Розакова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Возвращение к национальным истокам, интерес к простой сельской жизни - сегодня становятся популярными во всем мире.

- «Торткуль» сейчас становится настоящим порталом в древний мир. Этот проект осуществляет управление туризма акимата Жамбылской области. Здесь у нас есть бабушки - участницы ансамбля «Асыл ана», которые являются хранительницами старинных национальных обычаев и ритуалов. Сейчас в дни летних каникул к нам ездят много экскурсий школьников, мы проводим семинары. Бабушки рассказывают им об этих традициях, о старинном укладе быта, о том, как готовить старинную еду. Вот, например, древняя мельница - «дермен», каменные жернова, бабушки учили нас молоть зерно, крупы. Эта мельница прокормила наш народ. Еда, приготовленная нашими бабушками, была сытная и натуральная. Сейчас мы это не используем. Забыли мы и как печь табанан, хлеб на кизяках. А ведь для этого нужны только мука и вода. А как вкусен такой хлеб со свежим сливочным маслом, которое мы здесь же и взбиваем старинным образом. Иностранцы в восторге от такой еды!

- О каких древних традициях рассказывают на ваших семинарах?

- Есть один старинный обычай, который сегодня уже практически забыт - наливание воды после принятия пищи. Начиная с четырехлетнего возраста дети должны были с кувшином и полотенцем обойти всех гостей, чтобы присутствующие могли помыть руки. Есть в этом обычае глубокий социальный и философский смысл. Ведь не просто так подавали мыть руки, а по старшинству и значимости в обществе. Ребёнок с детства уже приучался проявлять уважение к членам своего рода и общества. Конечно, первым подавали старшим. Но, если это гости, пусть даже они и младше, то первым подавали гостям. Или, например, сидят старшие женщины и молодые мужчины - первым подносили мужчинам, выражая этим свое почтение. Интересно, как сейчас воспринимается этот обычай. Детям это очень нравится. Гости нашего Торткуля старшего возраста говорят, что да - они помнят, в детстве у них такое было. Я их спрашиваю, почему же сейчас вы не учите своих детей этому? Ведь это очень простой способ социализации ребенка в обществе, он уже с детства понимает, как себя вести со взрослыми людьми, знает свое место в обществе, учится соблюдать субординацию. Ведь в этом и есть смысл программы «Рухани жаңғыру», предложенной нашим Первым Президентом- Елбасы - возрождение древних традиций нашего народа.

И еще один интересный момент. То, что на сегодняшний день, к сожалению, не выполняется в нашей повседневной жизни - кому надо давать дорогу. У молодежи, которая бывает у нас, я спрашиваю, вы уступаете дорогу старшим? Нет, говорят, мы не смотрим. А ведь в нашем народе всегда было такое уважение к старшему, к мужчине, женщина никогда не переходила дорогу мужчине. Но есть момент, когда женщине уступали дорогу - как вы думаете, какой? Когда эта женщина была беременна. Считалось, что нужно оказать уважение будущему человеку, ведь он может стать правителем народа.

Вот сейчас проводят свадьбы, повсеместно бегают дети, раньше в нашем народе такого не было, дети знали свое место и вели себя скромнее. Если приходили гости, дети никогда не заходили, не подходили к дастархану, не требовали себе конфеток, проявляли почтение к гостю, который высоко ставился законами Великой степи.

Думаю, в наше время неплохо бы возродить эти разумные национальные традиции, которые дают устойчивость семье, устойчивость обществу. Если сегодня хватает у людей времени рассылать по ватсапам призывы к митингам, то почему бы не заняться полезным делом - воспитывать себя, своих детей, свою семью в национальных традициях?

- Спасибо за интервью.

Жамбылская область   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь