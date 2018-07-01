Рухани жаңғыру: в ВКО назвали имена лучших библиотекарей колледжей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В читальном зале библиотеки Первого Президента РК в Усть-Каменогорске прошла церемония подведения итогов областного конкурса «Лучший библиотекарь колледжа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обладателям призовых мест вручили награды и дипломы. Теперь они примут участие в республиканском конкурсе, который состоится октябре этого года в городе Алматы.

Первое место экспертная комиссия присудила библиотекарю КГКП «Усть-Каменогорский медицинский колледж» Маржан Бурунбетовой. Приз за победу - ноутбук.

Второе место - у библиотекаря КГКП «Семипалатинский финансово-экономический колледж им. Р. Байсеитова Кымбат Мылтыкбаевой. Приз - цветной принтер.

Третье место поделили библиотекарь КГКП «Курчумский колледж», Гульбаршин Кокошева и библиотекарь КГКП « Колледж транспорта» Лариса Борисевич. Призы - сотовый телефон и электронная книга.



Конкурс организован Центром технического и профессионального обучения совместно с Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А. С. Пушкина в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Конкурсные презентации показали новые возможности работы библиотеки с читателями.