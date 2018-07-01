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Рухани жаңғыру: в ВКО назвали имена лучших библиотекарей колледжей

24 Июля 2018 11:54 165
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Рухани жаңғыру: в ВКО назвали имена лучших библиотекарей колледжей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ  - В читальном зале библиотеки Первого Президента РК в Усть-Каменогорске прошла церемония подведения итогов областного конкурса «Лучший библиотекарь колледжа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обладателям призовых мест вручили награды и дипломы. Теперь они примут участие в республиканском конкурсе, который состоится октябре этого года в городе Алматы.

Первое  место экспертная комиссия присудила библиотекарю КГКП «Усть-Каменогорский медицинский колледж» Маржан Бурунбетовой.  Приз за победу - ноутбук.
Второе  место - у  библиотекаря КГКП «Семипалатинский финансово-экономический колледж им. Р. Байсеитова  Кымбат Мылтыкбаевой. Приз - цветной принтер.
Третье место поделили библиотекарь КГКП «Курчумский колледж», Гульбаршин Кокошева  и библиотекарь КГКП « Колледж транспорта» Лариса Борисевич. Призы - сотовый телефон и электронная книга.


Конкурс организован Центром технического и профессионального обучения совместно с Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А. С. Пушкина в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Конкурсные презентации показали новые возможности работы библиотеки с читателями. 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Рухани жаңғыру, Акимат,
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Автор:

Людмила Малько

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