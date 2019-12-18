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Рухани жаңғыру: В Шымкенте определяют победителей конкурса  среди СМИ

18 Декабря 2019 20:26
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Рухани жаңғыру: В Шымкенте определяют победителей конкурса  среди СМИ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте определяют победителей конкурса среди средств массовой информации «Рухани жаңғырудағы БАҚ-тың маңызы» («Духовное обновление и значимость СМИ»). Состоялось заседание комиссии по подведению итогов конкурса, организованного управлением внутренней политики и по делам религий городского акимата, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках конкурса была организована публикация и показ информационных и видеоматериалов о работе, проводимой городскими СМИ в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Специалисты проанализировали поступившие материалы по направлениям госпрограммы «Рухани жаңғыру» «Конкурентоспособность», «Прагматизм», «Сохранение национальной идентичности», «Торжество знаний», «Эволюционный, а не революционный путь развития Казахстана», «Открытость сознания». Для членов комиссии было непросто отобрать среди поступивших работ лучшие, отвечающие всем требованиям программной статьи Елбасы. Официальное оглашение результатов конкурса ожидается 20 декабря.


Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Шымкент,
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