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«Рухани жангыру» определяет наше созидательное будущее - Айдар Абуов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
20 Июня 2019, 18:09
«Рухани жангыру» определяет наше созидательное будущее - Айдар Абуов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Рухани жангыру» является важной концептуальной задачей. Такое мнение высказал директор Международного центра культур и религий, почетный академик НАН РК, доктор философских наук Айдар Абуов по поводу восьмой задачи из десяти, поставленных Президентом РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи 12 июня, говоря о задаче поддержки духовного развития, отметил, что Программа «Рухани жангыру» остается основным духовным ориентиром для народа Казахстана.

«Рухани жангыру» - это одна из концептуальных задач, определяющая наше созидательное будущее. Поныне остается актуальным восстановление нашего исторического прошлого, чтобы поставить точки над «i», решить многие вопросы, связанные с «белыми пятнами» в нашей истории. Очень большая работа предстоит в плане того, что нужно отделить позитивный опыт и бесценные памятники прошлого. В прошлом столетии одновременно с созиданием разрушали, потому что тогда происходили политические процессы. Вот здесь предстоит сложная работа, ее только начали. «Рухани жангыру», конечно, не ограничивается названиями улиц, нужно создать единую концепцию, единую историю, в которой каждый регион нашей большой страны будет связан со всеми другими. Нужно показать единый народ с единой историей, в едином регионе, с едиными целями», - сказал А.Абуов.

По его словам, базис для реализации концепции «Рухани жангыру» готов. В стране имеется все, в том числе и профессионализм историков, и политическая воля.

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