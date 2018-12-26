«Рухани жаңғыру»: государственная художественная галерея появилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В самом центре Алматы открылась первая государственная художественная галерея «Almaty Gallery», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Одной из первых экспозиций государственной художественной галереи «Almaty Gallery» стала выставка «Номадическое сердце» Санжара и Жанель Жубановых, перекликающаяся с недавно опубликованной статьей Главы государства «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи»).

В работах представлены идеи нового формата, выходящего за общепринятые рамки: живописные портреты жителей «яблочного» города, гравированные рисунки на камне, магия звёздной графики, мир номадической поэзии.

«В истории нашего народа много династий, которые добились больших успехов в искусстве и науке, оставив после себя яркий след. Династии Ауэзовых, Сатпаевых, Серкебаевых, Тлендиевых. Одна из таких творческих династий - династия Жубановых. Я очень рад, что получилось создать такой культурный центр, где наши художники, молодые таланты смогут делиться своим творчеством не только с жителями, но и гостями нашего прекрасного города. Мы будем продолжать создавать условия для развития искусства, поддерживать тех, кто пропагандируют самобытность, традиции и обычаи нашего народа», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.

По словам руководителя нового учреждения Кристины Бекмурзаевой, первая государственная художественная галерея Алматы - это культурная платформа, которая объединила мобильное и современное академическое выставочное пространство с интерактивным наполнением, включающим отдельную зону сотворчества.

«Алматы по праву называют центром национальной живописной школы Казахстана, где сосредоточены наиболее интересные и яркие грани современного художественного процесса. «Almaty Gallery» - это еще и поддержка молодых талантов, начинающих мастеров, возможность проявить себя. Это творческий тандем и преемственность поколений, где именитый мастер может поделиться своим искусством и передать свое дело подрастающему поколению. Все стенды и экспозиции, все световое освещение очень мобильные, позволяют максимально расширить возможности под любого художника. Кроме того, это открытая площадка, где можно проводить всевозможные встречи по интересам, благотворительные и другие мероприятия в современном пространстве», - рассказала она.

Стоит отметить, что в рамках «Рухани жаңғыру» сегодня в Алматы также активно ведется восстановление исторических памятников. Властями города запланированы реконструкция мавзолея Райымбек батыра, возведение «Этноленда», музеефикация кургана по улице Розыбакиева и строительство музея под открытым небом в центре Боралдайских сакских курганов - единственного сохранившегося на территории города памятника раннего железного века.

Ранее в Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» была отреставрирована и модернизирована в молодежный интеллектуальный центр юношеская библиотека имени Жамбыла.

После нескольких месяцев капитального ремонта в библиотеке появился современный «open space» с зонами для работы с книжными изданиями, электронной информацией, просмотра документальных, научно-познавательных фильмов, проведения презентаций, интеллектуальных клубов, бесплатным Wi-Fi и кофейней.