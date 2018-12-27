Рухани жаңғыру: что изменилось в 2018 году для жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рейтинг самых ярких достижений Павлодарской области в рамках «Рухани жаңғыру» представляет ИА Pavlodarnews.kz, передает МИА «Казинформ».

Всего за год в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в области реализовано 178 проектов.

За год в мероприятиях по программе «Рухани жаңғыру» задействовано более 700 тыс жителей Павлодарской области - школьники, студенты, госслужащие, предприниматели, работники культуры, представители Ассамблеи народа Казахстана и просто неравнодушные жители региона.



Пожалуй, самым масштабным и запоминающимся праздником в рамках программной статьи Президента павлодарцы называют уникальный этнофестиваль «Ұлы дала», за 3 дня собравший более 100 тыс гостей.





Гости этнофестиваля окунулись в атмосферу прошлого казахского народа. Здесь можно было увидеть национальные костюмы эпохи Казахского ханства, отведать забытые кулинарные шедевры времен Великой степи, поучаствовать в национальных играх, освоить мастерство древних рукодельниц.

Кроме того, 2018 год стал для павлодарцев годом юбилеев известных личностей, оставивших великое научно-культурное наследие для потомков: 350-летие Бухар жырау, 200-летие Мусы Шорманова, 160-летие Машхур Жусупа Копеева, 150-летие Естая Беркимбаева, 125-летие Султанмахмута Торайгырова.

Вторым в рейтинге запоминающихся событий Прииртышья стал фестиваль Ertis Promenade. Все лето, в каждые пятницу, субботу и воскресенье, для павлодарцев и гостей города выступали звезды отечественной и зарубежной эстрады, сделав набережную Иртыша одним из самых притягательных мест Казахстана.

Для своих земляков спели звезды казахстанской эстрады, начавшие свой творческий путь в Павлодаре: Меруерт Тусупбаева, Ринат Малцагов, Роза Мукатаева, Жанар Дугалова, Серик Мусалимов, дуэт «Бастау», Дерик Байназаров.





Для павлодарцев также выступали Кайрат Нуртас, Нурлан Абдуллин, Али Окапов, Luina, Ернар Айдар, Бейбит Корган, Алишер Каримов, Ерке Есмахан, группы «Жигиттер», «BN тобы», «Муз-Арт», КeшYou.

Из зарубежных звезд на Ertis Promenade побывали Dan Balan, группа «Белый орел», Дима Билан, а также бывшие солисты группы La Bouche - Onita Boone и Willi V. В рамках фестиваля Ertis Promenade павлодарцы не только узнавали таланты своих земляков, но и возрождали традиции классической музыки.



ІІ Международный фестиваль джазовой музыки «ПАЛИТРА ДЖАЗА-2018» покорил сердца павлодарцев. Жемчужиной концерта стала принцесса калифорнийского джаза Шола Адиза-Фаррар из Франции.

«Идея фестиваля в том, чтобы вернуть джазовую музыку в Павлодарский край, - рассказала агентству заместитель директора филармонии Латипа Куракбаева. - Этот концерт посвящен президентской программе «Рухани жаңғыру».

Третью строчку рейтинга занимают открытие кабинетов «Рухани жаңғыру», IT-центров и масштабная модернизация сельских библиотек в Павлодарской области. По всему региону открылись современные коворкинг-центры с 3D-принтерами и другими техническими новинками. За год в библиотеках области было открыто 25 коворкинг-центров. Внедрение нового формата работы позволило организовать качественный повседневный досуг, увеличить посещаемость библиотек.

На четвертой строчке нашего рейтинга - масштабная кампания по изучению казахского языка и его переходу на латинскую графику, а также выпуск новых учебников. В Павлодарской области работает специальный план мероприятий до 2025 года.

Программу изучения казахского языка ввели в детских садах. В 2018 году 250 воспитателей дошкольных учреждений области прошли бесплатное обучение государственному языку и получили сертификаты на уровне А1.

Управлением по развитию языков области в рамках программы «Рухани жаңғыру» и по поэтапному переходу алфавита казахского языка на латинскую графику разрабатывается электронный учебный комплекс «Àlippe» для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет.

Кроме того, в этом году в Павлодаре представили новый учебник интегрированного курса «Краеведение» для 5-7 классов. 1 декабря 2018 года получено 29946 экземпляров.

На сегодняшний день Павлодарская область обеспечена 7235 экземплярами первых переведенных на казахский язык учебников.





На пятой строчке - акция «Мектебіме тағзым», которую впервые в Казахстане организовали успешные выпускники школ Прииртышья разных возрастов и профессий. В общей сложности меценаты Павлодарской области помогли 298 школам, в которых сами учились.

«Целью акции «Мектебіме тағзым» стало развитие в регионе меценатства как формы общественного участия в социально значимых проектах в сфере образования», - пояснили в областном управлении образования.

На шестой строчке - массовые экскурсии по сакральным местам Павлодарской области. В самых живописных и исторически значимых уголках Прииртышья побывали школьники, студенты, госслужащие, журналисты, блогеры, пенсионеры, художники и артисты.

Воспитанники детских художественных школ и школ искусств Павлодарской области в рамках проекта «Сакральные места Прииртышья глазами детей» изобразили более 70 сакральных мест Прииртышья. Итоги экспедиций представлены на выставке. По итогам проекта готовится бренд-book.

В настоящее время в Павлодарской области разработаны и действуют 84 туристских маршрутов, 65 из которых по сакральным местам региона.

На седьмой строчке - развитие туризма и этнотуризма. К примеру, в этом году в Прииртышье завершилась реализация инфраструктурного проекта по развитию туристского комплекса «Баянаул».

Колоритный этноаул появился этим летом в Павлодаре. В парке имени Гагарина оборудовали 26 юрт, где были организованы выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и этно-мастер-классы.

На восьмой строчке - первый в Павлодарской области Международный фестиваль короткометражного игрового кино и документальных фильмов «ERTIS CINEMA».

В нем приняли участие именитые режиссеры и актеры. В адрес кинофестиваля поступило 207 заявок из более чем 20 стран мира, включая Россию, Францию, Иран, Египет, Болгарию, Индию и другие. В конкурсную программу отобраны 68 работ, еще 31 попала во внеконкурсную программу. Весьма символично, что кинофестиваль проводился на родной земле знаменитого кинорежиссера, актера Шакена Айманова.



На девятой строчке - уникальный праздник «Ертіс думаны», который с каждым годом набирает актуальность, размах и масштабность.

В этом году парад больших и малых судов стартовал в Курчатове Восточно-Казахстанской области и продолжался 7 дней. Фестиваль стал еще одним напоминанием павлодарцам о прекрасной возможности заниматься спортивным туризмом.

На десятой строчке - поиск «Новых лиц Павлодарской области».

В 2018 году для участия во втором этапе спецпроекта «100 новых лиц Казахстана» от Павлодарской области подали заявку 60 человек. Из них в стадию онлайн-голосования прошли 11 кандидатур. Кроме того, 5 павлодарских победителей прошлогоднего проекта провели в регионе гастрольные концерты, мастер-классы и научные лекции.

Примечательно, что охват молодежи мероприятиями в рамках программы «Рухани жаңғыру» за год вырос вдвое.