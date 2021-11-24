«Рухани жаңғыру»: более 350 млн тенге направлено карасускими меценатами на соцпроекты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках «Рухани жаңғыру» и подпроекта «Көркейе бер, Қостанай!» в текущем году меценаты Карасуского района вложили 351,3 млн тенге в развитие инфраструктуры и социальное обеспечение. Об этом на брифинге сообщил аким района Виктор Радченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области с каждым годом растет число неравнодушных людей, которые наплавляют свои средства и силы на развитие родного села и района. В каждом из районов области есть меценаты, которые за свои средства восстанавливало дома, строят детские площадки и парки для сельчан. Активно к этому проекту подключились меценаты Карасуского района.

Так, среди реализованных проектов в районе - реконструкция здания детского сада в многоквартирном жилом доме на сумму 230 млн тенге.

«На базе Ключевской средней школы за счет средств местного предприятия установлена летняя баскетбольная площадка на сумму 3,8 млн тенге. В селе Жаныспай установлена детская дворовая площадка на сумму 20 млн тенге и произведена реконструкция трех домов для специалистов на сумму 16 млн тенге», - привел примеры В. Радченко.

Вместе с тем, в селе Карасу в ближайшее время начнется строительство спортивного комплекса, уже разработана проектно-сметная документация.

«Кроме этого, за счет привлеченных средств ведутся работы по строительству двух двухквартирных домов для молодых специалистов социальной сферы в селе Карасу на сумму 45 млн тенге. Проект планируется завершить уже в следующем году и сдать дом в эксплуатацию», - подытожил аким Карасуского района.



