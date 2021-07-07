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Рухани Жанғыру: Более 220 проектов совместно с меценатами реализуется в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Июля 2021, 16:05
Рухани Жанғыру: Более 220 проектов совместно с меценатами реализуется в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Как развиваются регионы Костанайской области в рамках программы «Рухани жаңғыру», а также реализуются проекты «Көркейе бер, Қостанай», «Ауыл –Ел бесігі». Об этом в ходе аппаратного совещания в областном акимате сообщил руководитель управления внутренней политики Марат Журкабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области с начала года уже проведено более 1,5 тысячи мероприятий. Как сообщает руководитель ведомства М. Журкабаев, на это затрачено более миллиарда тенге, причем большая часть - привлеченные средства.

«Количество реализуемых совместно с меценатами инициатив выросло на 67 проектов, или 40% . Таким образом, по итогам будет реализовано 227 проектов .

По области на сегодняшний день уже завершено 64 проекта в рамках «Көркейе бер, Қостанай», или 28%»,- сообщил руководитель ведомства.

К примеру, в Рудном построен новый современный спортивный зал «Аят Фитнес Премиум» , в районе Б. Майлина – спортивный стадион в селе Валерьяновка . Меценатом Сапаром Искаковым, директором фонда «Тілеп», в Амангельдинском районе построен универсальный спортивно-оздоровительный комплекс в селе Амангельды , по его инициативе там же началось строительство туристического хаба.

«На особом контроле находится реализация проекта «Ауыл –Ел бесігі». Из 47 запланированных проектов сегодня завершены семь (ремонт дорог населенных пунктов: Аулиекольский район, село Аманкарагай, улицы Ж.Жабаева, Школьная, Карабалыкский район, село Карабалык, улицы: Сералина, Комсомольская, Молодежная, Новоселово, Черемушки) . По 17 проектам ведутся строительно-монтажные работы ( в том числе два проекта - продолжающиеся с 2020 года (физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Узунколь и Торгай), по 23 проектам ведутся конкурсные процедуры на портале государственных закупок. Акиматам городов и районов необходимо обратить на сроки реализации данных проектов»,- добавил М. Журкабаев.

Ведомством также проведена работа по привлечению потенциала успешных уроженцев области к развитию регионов в рамках подпроекта «Рақмет саған, Туған ел!».

В рамках данного проекта в текущем году с участием 24 успешных уроженцев регионов было проведено 53 мероприятия различного характера. Также в год 30-летия Независимости районным акиматам ведомством рекомендовано переформатировать работу подпроекта «Рақмет саған, Туған ел!» и организовать его под эгидой «Тәуелсіздік тарландары», обеспечив проведение встреч акимов всех уровней (городов, районов, сел) с известными политическими и общественными деятелями, внесшими вклад в развитие области.



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