Рухани жаңғыру: асық ату интенсивно развивается в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде интенсивными темпами развивается такой национальный вид спорта, как асық ату (метание асыка), чему свидетельство высокие спортивные достижения местной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кызылординской области с 2015 года регулярно проводятся турниры по асық ату различного уровня. Эта работа проводится областным общественным объединением «Асық ату» в рамках возрождения национальных ценностей.

«Кызылординская молодежь отметилась высокими наградами на международном турнире, прошедшем в городе Костанае. Программы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» нацелены на возрождение и сохранение национальных ценностей казахского народа. Придерживаясь этой цели, наше объединение организовывает городские, областные и республиканские турниры по асық ату. Эти соревнования позволили молодежи усовершенствовать свое мастерство. И высокие результаты на турнире в Костанае свидетельствуют об этом», - отметил председатель общественного объединения «Асық ату» Кызылординской области Жандос Базартай.

В международном турнире от области приняли участие 3 спортсмена под руководством местного тренера Р. Наукеева. Кызылординские спортсмены вошли в тройку лучших в общекомандном зачете.