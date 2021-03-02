Рудные запасы месторождения Бакырчик в ВКО увеличились до 314 тонн
Общие рудные запасы проекта Кызыл компании Polymetal увеличились до 314 тонн (10,1 млн унций) золота при среднем содержании 5,4 г/т. Оценка рудных запасов Восточного Бакырчика учитывает данные геологоразведочных работ в 2015-2020 годах объемом 29,9 км бурения (168 скважин).
«Первичная оценка запасов на ряде проектов в 2020 году обеспечила существенное увеличение рудных запасо. Мы уверены в нашей способности продолжить наращивать запасы на акцию при сохранении консервативных ценовых допущений, – заявил главный исполнительный директор Полиметалла Виталий Несис. – В этом году мы планируем существенно продвинуться в геологоразведке на новых площадях для увеличения ресурсной базы с низкими затратами на обнаружение», - отмечается в сообщении компании.
Также в 2020 году на Восточном Бакырчике проводилось разведочное бурение с целью подтвердить перспективы расширения карьера и увеличения минерально-сырьевой базы под открытую отработку. Объем колонкового бурения составил 2,4 км, общее количество скважин 10. Уточнены контуры рудных тел и границы распространения оруденения.
Напомним, проект Кызыл объединяет месторождения упорных руд Бакырчик и обогатительную фабрику, производство золотого концентрата на которой началось во втором квартале 2018 года.
Тогда еще президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт работе Бакырчикского горнодобывающего предприятия. В третьем квартале 2018 достигнута полная проектная мощность.
До 2036 года месторождение будет отрабатываться открытым способом с последующим переходом на подземную добычу.
В 2021 году планируется продолжить разведку участков Восточного Бакырчика с переводом ресурсов, попадающих в открытую разработку.