22 Июля 2022 14:51

Рудничанин выращивал коноплю прямо в квартире

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Под коноплю житель Рудного выделил и оборудовал целую комнату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий «Карасора 2022» сотрудники управления полиции города Рудного выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. 37-летний мужчина задержан за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений», - сообщили в полиции.

Как оказалось, мужчина прямо в своей квартире выращивал четыре куста различных сортов каннабиса в специальном отсеке. Несколько больших горшков были огорожены тепло-светоотражающим материалом, сверху отсек оборудован лампами.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст.300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», данные вещества изъяты и проводится судебно-экспертное исследование наркотических средств», - заключили в ведомстве.