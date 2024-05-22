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    01:52, 22 Май 2024 | GMT +6

    Рудничанин прятал во рту мефедрон и скрывался от полиции

    мефедрон, наркотики
    Фото: ДП Костанайской области

    39-летний закладчик был задержан во время оперативных мероприятий в городе Рудном Костанайской области, ранее он был судим за подобное преступление. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform

    Задержание прошло в одном из жилых домов города. В момент вычисления его сотрудниками полиции, он выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом.

    — В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у него изъято 129 свертков мефедрона, общим весом более 29 граммов, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.

    В полиции добавили, что преступник каждый раз выносил из дому пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет «хвоста».

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Санкции за хранение наркотиков в особо крупном размере предусматривают лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества.

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Костанайская область Видео
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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