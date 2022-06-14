14 Июня 2022 19:00

Рудничанин перевел кибермошенникам свыше 9 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костанайской области стал жертвой новой схемы кибермошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рудничанин перевел на счет злоумышленников более 9 млн тенге. Об этом сообщили костанайские полицейские на встрече с жителям областного центра.

Как выяснилось, 37-летний мужчина по всплывающей рекламе сайта нашел объявление о заработках на торговой бирже. Он оставил заявку об участии, после чего с ним связался представитель компании и стал инструктировать его по направлению деятельности. Они осуществляли связь через приложения Skype и WhatsApp.

«Деятельность заключается в торговле на бирже. Для работы мужчине необходимо было приобрести валюту и произвести перечисление денежных средств на сайт в размере более 70 тысяч тенге. Так как все дальнейшие переводы отображались на платформе сайта, мужчина и подумать не мог, что это мошенники. Для снятия заработанных в результате торговли 15 тыс. долларов США рудничанину нужно было оплатить страхование счета на сумму 1 млн 700 тыс. тенге. Однако по неизвестной причине страхование не прошло. И он снова осуществил перевод денег, причем дважды. Но деньги на свой счет так и не получил», - проинформировали в полиции.

Со слов пострадавшего, когда он понял, что его обманули, стал искать способы возврата денежных средств, опять же в интернете. Он нашел юридическую компанию, которая, согласно описанию сайта, занимается возвратом денег от брокерских мошенников и обратился за помощью на их сайт. С ним связался представитель, который представился Эльджаном и вел переговоры через WhatsApp. Юридический консультант сказал, что якобы провел расследование и вышел на компанию, где находились деньги.

«Для вывода денежных средств пострадавшему предложили внести 10 процентов от суммы накопленной при торговле на бирже. После ему сообщили, что необходимо произвести конвертацию криптовалюты на доллары. Для этого он оплатил свыше миллиона тенге. Рудничанин снова не смог вернуть свои деньги и обратился в полицию», - пояснила оперуполномоченный ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.