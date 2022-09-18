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Рудничанин ограбил аптеку за отказ продать ему лекарство без рецепта
18 Сентября 2022, 22:55

Рудничанин ограбил аптеку за отказ продать ему лекарство без рецепта

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном полицейские раскрыли дерзкий грабеж. Подозреваемый разбил стекло в аптеке и похитил 60 тыс. тенге. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 сентября около 9 утра в аптеку, расположенную по улице 40 лет Октября, пришел молодой человек и попросил продать ему лекарство, которое не опускается без рецепта. Продавец ему объяснила, что не может отпустить этот препарат и предложила заменить на другой. Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, молодой человек разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги в сумме 60 тыс. тенге и скрылся с места преступления», - сообщил в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

На раскрытие грабежа были ориентированы все наряды полиции. Была составлена ориентировка.

«И хотя подозреваемый тщательно избегал момента попадания на видеокамеру в помещение аптеки, зашел в капюшоне и скрывал свое лицо, полицейские составили фоторобот. Ориентировку сообщили через местные СМИ горожанам. В результате оперативно-поисковых мероприятий, подозреваемый был задержан около 19:00 на съемной квартире в городе Рудном», - добавил Е. Омарбеков.

При осмотре квартиры были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый водворен в ИВС, проводятся следственные действия.

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