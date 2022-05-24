24 Мая 2022 17:10

Рудничанам разъяснили конституционную реформу

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – В Рудном состоялась встреча с трудовым коллективом ТОО «Арасан» по разъяснению конституционной реформы. Мероприятие организовал Общественный штаб по поддержке референдума по Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Главной темой встречи стали конституционные реформы, проводимые в стране по инициативе Президента. Представитель штаба по поддержке референдума Мурат Искаков подчеркнул, что изменения в Конституции страны ведут к важным политическим реформам, демонстрирующим приверженность к демократическим преобразованиям.

«Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесет свой вклад в становление Нового Казахстана. Принятие и дальнейшая реализация поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность», - сказал М. Искаков.

В свою очередь, члены коллектива ТОО «Арасан» заявили, что поддерживают политику преобразований, которую реализует Президент, и примут участие в референдуме 5 июня.



