Рудненское колесо обозрения судом признано опасным для эксплуатации

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский областной суд признал колесо обозрения в Рудном опасным для эксплуатации. Решение суда опубликовано на странице в социальных сетях Центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Так, решением Костанайского областного суда эксплуатация рудненского колеса обозрения признана противоправной и прекращена. Решение суда вступило в законную силу.

«Только что оглашённым постановлением судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда от 23 сентября 2019 года апелляционные жалоба ОО «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» и протест прокуратуры Костанайской области удовлетворены. Нашумевшее решение судьи специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Айнур Таниберген от 22 июля 2019 года о полном отказе в удовлетворении иска Центра защиты прав потребителей города Рудный по рудненскому колесу обозрения отменено. По делу вынесено новое решение», - отмечается в сообщении Центра.

Эксплуатация колеса обозрения признана противоправной по причине наличия очевидных угроз жизни и безопасности посетителей аттракциона.

Также признано незаконным бездействие ТОО «АлатауГорСтрой», ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного, выразившееся в непринятии своевременного комплекса мер по устранению совокупности выявленных нарушений в процессе строительства данного объекта.

Центр по защите прав потребителей Рудного сообщает, что указанным решением Костанайского областного суда не согласен в части. В связи с чем, намерен в рамках данного гражданского дела обратиться в кассационную судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан. Требование о полном демонтаже Колеса судом не рассмотрено. В специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области находится на рассмотрении второе гражданское дело по иску ОО «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» к ТОО «АлатауГорСтрой», ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного, ГУ «Аппарат акима г.Рудного», ТОО «Elite Expert», ТОО «Рэтро-2» о признании совокупности действий, заключений и сертификатов незаконными и недействительными, а также о демонтаже данного объекта, как построенного с отклонением от проектно-сметной документации и норм безопасности. По данному делу в настоящее время по вопросам безопасности проводится комплексная судебная технологическая экспертиза.

Напомним , в мае сообщалось о том, что работу проблемного аттракциона в Рудном, который обошёлся местным властям в 330 миллионов тенге, пока приостановили.

Поводом послужило исковое заявление, по которому 15 мая 2019 года возбуждено гражданское дело по иску общественного объединения «Центр защиты прав потребителей города Рудный» к ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный и ГУ «Аппарат акима города Рудного» о запрещении эксплуатации объекта строительства - аттракциона «Колесо обозрения» в городе Рудном.

В июле специализированном межрайонном экономическом суде в Костанае вынесли решение по нашумевшему колесу обозрения в Рудном.