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    07:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ручная мельница в казахском ауле

    ручная мельница
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о ручной мельнице. 

    Ручная мельница – ценная вещь, повествующая о жизни и быте наших предков. Это инструмент, который явлется подтверждением того, что в древности казахский народ занимался земледелием. Ручная мельница – великое наследие предков. Никто не знает точную дату появления ручной мельницы. Мельница используется для измельчения зерна, пшеницы или других злаков. В древности наши бабушки и дедушки использовали мельницу для приготовления хлеба.

    Ручная мельница представляет собой два плоских камня, сложённых друг на друга. В верхнем было отверстие, через которое засыпали зерно, а затем камни крутили, перемалывали зерно. Полученную муку просеивали. В древности, когда казахский народ испытывал трудные времена, женщины кормили семью с помощью этой мельницы, измельчив разные зерна. Поэтому кочевой народ знает цену хлеба и всегда напоминает подрастающему поколению о том, что нельзя выбрасывать или топтать крошки хлеба.

    Казахский народ бережно хранил мельницу также как и шанырак, колыбель (бесік).

    Теги:
    История Казахстана
    Автор
    Арайлым Мұрат
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