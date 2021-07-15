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    10:00, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Ручная кладь в самолет: что следует знать казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы по нормам и правилам провоза багажа и ручной клади приобретают особую актуальность среди запросов пассажиров. В этой связи АО «Авиационная администрация Казахстана» публикует для пассажиров сводную информацию и общие рекомендации по правилам провоза багажа и ручной клади на воздушном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    В соответствии с п. 1, 2 ст.76 Закона об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации коммерческие воздушные перевозки пассажиров, багажа и грузов осуществляются на основании авиабилета, который является подтверждением ознакомления пассажира с условиями договора воздушной перевозки. Вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются авиакомпанией согласно п. 59, 62 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

    После регистрации багажа авиакомпания несет ответственность за его сохранность. Пассажиру следует сохранить отрывной талон багажной номерной бирки до получения багажа в пункте назначения.

    В случаях задержки в доставке багажа, его недостачи, повреждения (порчи) или утраты, а также в случае выдачи багажа без предъявления багажной квитанции и отрывного талона багажной номерной бирки, составляется акт о неисправности при перевозке.

    Пассажиры из числа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения дополнительно могут провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

    Детальная информация по правилам и нормам провоза багажа, ручной клади, а также специального багажа публикуется на официальных вебсайтах авиакомпаний.

    Споры возникшие при перевозке багажа на внутренних рейсах рассматриваются в рамках местного законодательства. Ответственность авиакомпаний перед пассажирами в рамках договора по международным направлениям регулируется правилами участвующих авиаперевозчиков и все возникшие споры рассматриваются в соответствии с положениями конвенций и международных соглашений, ратифицированных государствами участвующих сторон.

    Напомним, ранее сообщалось о инцидентах пассажиров с представителями авиакомпаний, связанных с провозом ручной клади.


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