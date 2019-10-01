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Рубрику с малоизвестными фактами о Елбасы открыли в Instagram
1 Октября 2019 17:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая рубрика с биографическими данными Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева запущена в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.
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«Казалось бы, что о Первом Президенте Казахстана известно все: где родился, где учился, кем работал. Однако есть и малоизвестные факты о Елбасы. Мы запустили отдельную рубрику в Instagram Stories, посвященную фактам из жизни Нурсултана Назарбаева, неизвестным широкой аудитории», - написал Айдос Укибай в Twitter.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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