Рубль и тенге: динамику курсов прокомментировал глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов рассказал о мерах по обеспечению финансовой и ценовой стабильности в условиях высокой геополитической неопределенности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, существующая геополитическая ситуация очень непростая.

«Уровень неопределенности большой. Реализовались самые негативные геополитические риски во внешнем секторе. Мы отслеживаем заявления правительств, центральных банков, финансовых и других организаций относительно санкций против Российской Федерации и оцениваем влияние этих санкций на Казахстан. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и финансовую и ценовую стабильность в Казахстане», - рассказал глава Нацбанка.

В первую очередь он объяснил внеочередное повышение базовой ставки до 13,5% в феврале. Банк непрерывно мониторит ситуацию на внутреннем и внешнем рынках, а также дает оценку возможных последствий рыночных изменений. В случае резких изменений, которые могут повлечь за собой негативные последствия для страны, Национальный банк вправе принимать решения по базовой ставке вне запланированного графика.

«Ситуация в конце феврале – это как раз тот самый случай. Теперь о причинах. Внешние шоки не всегда влияют на разные страны одинаково. Учитывая, что, Россия является нашим основным торговым партнером, ослабление курса рубля повысило давление и на тенге. В этих условиях оперативное повышение базовой ставки в Казахстане стало необходимой мерой для предупреждения распространения последствий внешнего шока на экономику страны. Наше оперативное решение позволило снизить давление, в частности спекулятивное, на обменный курс тенге, и направлено на предотвращение роста инфляционных и девальвационных ожиданий. В таких кризисных ситуациях важно показать, что мы готовы брать на себя ответственность, мы открыто показываем и делимся с рынком информацией о наших действиях, об изменении торгов, интервенциях», - пояснил Г. Пирматов.

Также он разъяснил факторы, повлиявшие на принятие решения о сохранении текущей базовой ставки. С учетом резко меняющейся обстановки и беспрецедентного уровня неопределенности Национальный банк взял определенную паузу. Это время даст возможность накопить новую информацию по реакции основных внутренних и внешних макроэкономических индикаторов на данный шок.

«В случае кардинального ухудшения ситуации у нас сохраняется пространство для дальнейших решений в рамках процентной политики. Если мы увидим, что на финансовых рынках будет возрастать волатильность, мы можем существенно ужесточить денежно-кредитные условия без ущерба для финансовой стабильности. Мы приняли решение сохранить базовую ставку и взять определенную паузу. Ситуация очень непростая, неопределенности очень много. Ситуация меняется каждый день, вводятся новые санкции. Мы решили накопить больше информации о том, как эти санкции будут влиять на нашу финансовую систему и экономику. Если ситуация будет сильно ухудшаться, у нас есть возможности по принятию дополнительных решений для предупреждения переноса этих внешних шоков на внутреннюю ситуацию в Казахстане», - добавил глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что все действия направлены на то, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность в Казахстане. Повышение базовой ставки в какой-то мере компенсирует инфляционные ожидания и повышает доходность тенговых сбережений. Таким образом, стимулируя сберегательное поведение со стороны населения, Нацбанк смягчяет давление на инфляцию. Сразу после поднятия базовой ставки были повышены максимальные ставки, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Так, Национальный банк Казахстана совместно с Правительством анонсировал программу по защите тенговых вкладов. Это предусматривает начисление компенсации в размере 10%. Все эти меры направлены на то, чтобы повысить доходность тенговых сбережений, поддержать население и смягчить инфляционное давление в экономике.

«Хотелось бы отметить, что повышение базовой ставки в определенной степени проводится для повышения стоимости денег в экономике. В свою очередь это также снижает уровень доступности кредитных средств. Но в текущей ситуации мы повысили базовую ставку не для увеличения стоимости денег в экономике и ограничения доступности кредитования. Это решение было принято для того, чтобы у банков оставалась база фондирования. А базу для фондирования создают депозиты населения, с помощью которых банки кредитуют население. Если бы девальвационные и инфляционные ожидания населения привели бы к изменению поведения домохозяйств, то есть долларизации депозитной базы, то у банков не осталось бы базы фондирования, позволяющей кредитовать. Поэтому именно в такой экстраординарной ситуации базовая ставка была повышена для кредитования экономики банками второго уровня», - дал свое разъяснение председатель Национального банка.

Сложными остаются ситуация на валютном рынке и динамика курса рубля на курс тенге. В связи с ожиданиями по дальнейшему ужесточению санкционных действий рубль торгуется очень волатильно. Так как Российская Федерация является ключевым торговым партнером Казахстана, изменение курса рубля к доллару влияет и на казахстанский тенге. В результате введенных санкций рубль сейчас торгуется технически на двух основных площадках – на Московской бирже, внутреннем рынке и межбанке.

«К сожалению, там котировки разные. Мы больше ориентируемся на московскую биржу, где действительно есть ликвидность. На межбанке ее не так много. Хотелось бы отметить, что рубль торгуется на риск сентиментах и нет никакого фундаментального анализа того, сколько он должен стоить. Это нормальная реакция рынка. Я считаю, что тенге не должен также реагировать на курс рубля и у нас волатильность выросла, но по отношению к рублю она не совсем такого же уровня. Я думаю, тенге и рубль найдут какое-то другое равновесное значение с учетом того, как теперь будут меняться торговля и торговые потоки между Казахстаном и Россией. Поэтому сейчас сложно сказать, каким будет этот уровень. Но мы уже сейчас понимаем, что те уровни курса тенге к рублю, которые последние 6 лет мы наблюдали, уже не являются ориентиром для нас», - заявил Г. Пирматов.

При этом Национальный банк не рассматривает переход к фиксированному курсу. Такой опыт у Казахстана уже был, и он показывает, что при структуре существующей экономики попытки удерживать и фиксировать курс на определенном уровне неизбежно приводили к одномоментной болезненной корректировке курса и дальнейшей девальвации. Фиксированный курс требует достаточно больших расходов из золотовалютных резервов.

«Если вспомнить 2014–2015 годы, когда мы пытались в последний раз это делать, нам понадобилось 35 миллиардов долларов, и в итоге мы все равно не удержали курс тенге. В экспертных кругах фиксированный обменный курс преподносится как условие, когда бизнес может планировать свои инвестиции, расходы и доходы, и это важно для бизнеса. Однако бизнес всегда живет в условиях, когда много неопределенности. Это не только обменный курс. Это цены и инфляция. Это процентные ставки по кредитам, а также сентимент, конкуренция, регулирование, ожидания и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому обменный курс – это только один из факторов», - объяснил Галымжан Пирматов.

Он уверен, если население, домохозяйства и бизнес поверят, что Национальный банк сможет удерживать инфляцию, произойдет, так называемое, заякоривание инфляционных ожиданий. Будет понятно, как будут вести себя цены и какова реальная стоимость денег в экономике.

«Для бизнеса было бы лучше, если мы все-таки сможем обеспечить долгосрочную уверенность в условиях ведения бизнеса в Казахстане – очень много вопросов, которые влияют на то, как бизнес и домохозяйства принимают экономические решения. Поэтому я хотел бы сказать, что мы не рассматриваем возврат к фиксированному курсу. Плавающий обменный курс позволяет абсорбировать внешние шоки, и для нас все-таки ценовая стабильность в Казахстане – это основной приоритет», - заключил спикер.

Что касается дальнейшего развития казахстанской экономики, то меняющаяся обстановка на внешних рынках и в странах-торговых партнерах очень усложняет полноценную подготовку прогнозного раунда. В этой связи Нацбанк решил сосредоточиться на основных направлениях и на том, как экономика страны будет вести себя в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Рост экономики Казахстана будет поддерживаться ценами на основные энергоносители, которые мы экспортируем, расходами бюджета и в какой-то мере улучшение эпидемиологической ситуации в стране тоже помогает восстановлению и деловой активности. Со стороны совокупного спроса стоить отметить, что динамика инвестиционного и потребительского спроса будет более сдержанной по сравнению с нашими предыдущими прогнозами и оценками, и во многом будет определяться масштабом окончательных санкций и того, как они будут влиять на мировую экономику, на экономику Российской Федерации и на нас. Поэтому с учетом этих факторов, в 2022 году все-таки рост экономики Казахстана будет отличаться в сторону снижения по сравнению с предыдущими прогнозами. Ожидается, что в 2023 году траектория роста восстановится», - заверил Г. Пирматов.

Инфляция, по оценкам Национального банка РК, будет выше предыдущих прогнозов, и основной фактор – это ослабление курса тенге к доллару США. Это будет оказывать негативное влияние на инфляцию с учетом того, что Казахстан импортирует и продовольственные товары. Это изменение будет оказывать проинфляционное давление.

«Скорее всего, инфляция и в Российской Федерации будет расти – вот это будет фактором того, что мы будем импортировать инфляцию извне. С точки зрения продовольственной инфляции, мы все наблюдаем продолжающийся рост мировых цен. Мы понимаем, что высок риск того, что может возникнуть определенный дефицит поставок на мировые рынки зерна и зерновых – с учетом того, что Украина является одним из крупных производителей зерна, как и Российская Федерация. Много вопросов сейчас возникает по цепочке поставок. Даже то, что произведено – как можно эффективно, оптимально доставить на рынки с учетом того, что санкционная риторика остается. С точки зрения внутреннего рынка Правительство принимает определенные меры по сдерживанию цен, но это не значит, что инфляционное давление не присутствует», - констатировал глава Нацбанка.