РТК: Развитие социального партнёрства - залог эффективной защиты трудовых прав работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

В рамках заседания рассмотрены вопросы деятельности региональных комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, а также меры, принимаемые профсоюзами по защите трудовых прав работников.

В ходе заседания председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин затронул ряд актуальных вопросов профсоюзной повестки дня.

Прежде всего он остановился на вопросах коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.

«По состоянию на 1 января т.г. заключены 15 915 коллективных договоров в организациях, где действуют наши профсоюзы. Охват работающих членов профсоюзов коллективно-договорным регулированием в 2020 году составил 90,2% и распространяется на 1,5 миллиона работающих. Порядок индексации заработной платы закреплен в 1 895 коллективных договорах, заключенных профсоюзными организациями реального сектора», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, в сравнении с 2019 годом доля коллективных договоров, содержащих обязательство работодателя по индексации заработной платы в 2020 году увеличилась на 24,8 %.

В целом количество коллективных договоров в республике в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 19,1% - с 120 200 до 143 571.

Вместе с тем, как подчеркнул глава ФПРК, 52,4% предприятий республики и работающих на них работников находится вне социального партнерства.

Председатель Федерации профсоюзов сообщил социальным партнерам о профсоюзной работе по обращениям граждан.

Преимущественно обращения касались вопросов, связанных с задержкой заработной платы, восстановления на работу при незаконном увольнении, принуждения к увольнению, а также безопасности труда.

«Только за 2020 год в тесном взаимодействии с судебной властью органами прокуратуры другими государственными органами рассмотрено 14313 обращений граждан. Были положительно разрешены 85% или 12 154 обращений», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Глава Федерации профсоюзов также рассказал о работе созданной при ФПРК Юридической клиники, предоставляющей бесплатные юридические услуги членам профсоюзов по всей стране и о работе центров примирения «Татуласу орталығы».

«С момента создания центров примирения в марте 2018 года проведено более 18000 консультаций, рассмотрены 6087 обращений по трудовым и социальным вопросам, из них 4635 трудовых споров разрешены положительно. Посредством процедуры медиации было решено 1045 проблемных вопросов», - сказал председатель ФПРК.

Отдельный акцент он сделал на вопросе повышения правовой грамотности самих работников.

«Всего с начала 21-го года проведено 165 семинаров в том числе выездных обучение прошло более 7000 членов профсоюзов. В настоящее время завершена серия из 14 ежедневных онлайн семинаров для первичных профсоюзных организаций по совершенствованию навыков переговорном процессе с охватом 1018 работников и членов профсоюза. До конца года запланировано проведение ещё 45 аналогичных семинаров с охватом более 3 тыс. членов профсоюза», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Кроме того, по его словам, в рамках международного взаимодействия с представительством Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане проведена серия семинаров на тему: «Эффективное решение трудовых споров: диалог и примирительные процедуры» для представителей профсоюзов, работодателей и исполнительных органов.

Председатель Федерации профсоюзов отметил значимые результаты работы в рамках социального партнерства.

«Федерация профсоюзов принимает активное участие непосредственно в переговорных процессах социальными партнерами в регионах на конкретных предприятиях страны. В текущем году в целях предупреждения и разрешения трудовых споров состоялись поездки руководства Федерации профсоюзов в Атыраускую, Актюбинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Мангистаускую области», - подчеркнул глава ФПРК.

Как сообщил Сатыбалды Даулеталин, в результате рабочих встреч и переговоров с работодателями удалось достигнуть соглашений по вопросам повышения заработной платы работников, обеспечения достойных условий труда и выработки эффективных форм коллективного договора в ряде предприятий страны.

«В Мангистауской области при активном участии представителей Федерации профсоюзов разрешен трудовой конфликт, длившийся с 2019 года на нефтесервисном предприятии ТОО «Кезби». При этом достигнуты договоренности о повышении заработной платы на 50%, пересмотре тарифной сетки, улучшении условий труда, а также выплат так называемой «тринадцатой» зарплаты и компенсации за причиненный вред здоровью. Только в 2019 году в ТОО «Кезби» при вмешательстве ФПРК удалось предотвратить 4 забастовки и в 2020 году 3 трудовых конфликта», - сказал председатель ФПРК.

В предотвращении трудовых споров Сатыбалды Даулеталин отметил важность получения оперативной обратной связи от работников и рассказал о проводимой ФПРК республиканской акции «Как живешь первичка?».

«Проведено 327 встреч с первичными профсоюзными организациями различных отраслей производства с участием 24 тысяч человек. В ходе онлайн-посещений членами профсоюза озвучены 228 вопросов, требующих решений. Из них уже решены 56 вопросов. Оставшиеся вопросы требуют принятия новых нормативно-правовых актов, внесения поправок в действующее законодательство. Встречи позволяют держать руку на пульсе, оперативно реагировать на актуальные вопросы в трудовых коллективах, решать проблемы, делиться опытом», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Среди актуальных вопросов ФПРК отмечено также участие профсоюзов в разрешении трудовых конфликтов.

«Только за последние 6 месяцев мы приняли участие в разрешении 41 трудового конфликта. На предприятиях доминируют интересы администрации, а работники практически не имеют права голоса и у работников нет возможности наладить диалог внутри предприятия. Попытки работодателей препятствовать созданию профсоюза или ослабить профсоюз следует рассматривать не просто как нарушение закона, это разрушение институциональной среды, приводящее к неконтролируемому развитию конфликтов и в конечном счете к усилению социальной напряженности», - считает председатель Федерации профсоюзов.

В завершение глава ФПРК сделал акцент на проблеме государственного контроля в сфере труда. Он напомнил о предложении ФПРК по повышению статуса госинспекторов труда. Наряду с этим он предложил создать отдельное ведомство по регулированию трудовых отношений.

«С учетом изменений в сфере труда и необходимостью системной работы считаем необходимым создание отдельного министерства труда», - предложил Сатыбалды Даулеталин

Подводя итоги совещания, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поставил перед участниками социального партнерства ряд задач по развитию социального диалога в укреплении социально-трудовой сферы страны.