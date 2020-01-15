Розыск злостных неплательщиков алиментов активизировали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ушедшем году по области стражи порядка установили местонахождение и задержали 176 злостных неплательщиков алиментов и 272 госдолжников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Линия по розыску алиментщиков и должников закреплена в основном за сотрудниками миграционной полиции. В прошлом году, например, решением судебных органов разыскивались 393 алиментщика, из которых удалось найти и передать судебным исполнителям 176 нарушителей. В последующем с них взыскивается долг на содержание детей, а отдельным грозит привлечение к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В полиции дополнили, что в регионе за прошлый год также разыскали 272 нарушителя, так называемых госдолжников, уклоняющихся от выплаты административных штрафов и кредитов.
«К злостным неплательщикам алиментов применяется статья 139 УК РК, указывающая на то, что уклонение родителей более трех месяцев от исполнения своих обязательств перед ребенком, проживающим отдельно от него, может привести к серьезным последствиям. Например, нарушителю может грозить уголовная ответственность за неуплату алиментов в виде общественных работ на срок до 600 часов либо ограничение свободы или лишение свободы до двух лет», - отметили в пресс-службе.
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