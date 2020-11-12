Розыск организаторов «Гарант 24 Ломбард» будет проводится совместно с Интерполом -МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Розыском двух организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» займется специальная следственно-оперативная группа совместно с Интерполом. Об этом на брифинге сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначально не были задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых», - сказал Санжар Адилов.
Ранее он заявил о завершении расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард».
- Будет ли возмещен ущерб от финансовых пирамид казахстанцам
- Жители каких регионов РК больше всего пострадали от финансовых пирамид
- Минутой молчания почтили память погибшего коллеги сотрудники ДУИС по Акмолинской области
- Иностранки занимались проституцией в Атырау
- На семь лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду
- Обещавший получение квартир по госпрограммам мошенник задержан в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана