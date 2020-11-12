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Розыск организаторов «Гарант 24 Ломбард» будет проводится совместно с Интерполом -МВД

12 Ноября 2020 13:30
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Розыск организаторов «Гарант 24 Ломбард» будет проводится совместно с Интерполом -МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Розыском двух организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» займется специальная следственно-оперативная группа совместно с Интерполом. Об этом на брифинге сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначально не были задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых», - сказал Санжар Адилов.

Ранее он заявил о завершении расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард».



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#Актюбинская область   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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