Розыск организаторов «Гарант 24 Ломбард» будет проводится совместно с Интерполом -МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Розыском двух организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» займется специальная следственно-оперативная группа совместно с Интерполом. Об этом на брифинге сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначально не были задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых», - сказал Санжар Адилов.

Ранее он заявил о завершении расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард».



