РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 28 Декабрь 2021 | GMT +6

    Розыгрыш путевок в санатории среди вакцинированных пенсионеров пройдет в прямом эфире

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра, 29 декабря, состоится розыгрыш путевок в санатории Казахстана среди пенсионеров, которые получили первый компонент вакцины против коронавируса в Нур-Султане в период с 28 октября по 28 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Розыгрыш путёвок в санатории среди вакцинированных пенсионеров состоится в прямом эфире на официальных страницах акимата города Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube) завтра, 29 декабря в 13:00 часов. Среди привитых пенсионеров разыграют бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область).

    Участие в розыгрыше могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины с 28 октября по 28 декабря в любом пункте вакцинации столицы.

    Конкурс как обычно проводится в автоматическом режиме. Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

    Напомним, что среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путёвку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы.

    Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

    Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

    Ведь главная цель – выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!