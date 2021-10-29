Розыгрыш призов среди вакцинированных студентов прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл розыгрыш призов среди вакцинированных студентов и магистрантов вуза. Его провели с помощью генератора случайных чисел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 27 сентября по 7 октября каждый вакцинированный студент и магистрант Карагандинского технического университета имел возможность подать заявку на участие в розыгрыше. Для регистрации нужно было отправить по электронной почте паспорт вакцинации. Недавно состоялся финальный этап розыгрыша ценных призов», – рассказал председатель молодёжной ассоциации КарТУ «Жас Орда» Ильяс Смаилов.

По итогам розыгрыша 30 студентов стали обладателями сертификатов на изучение английского языка в весеннем семестре. Ещё 30 выиграли путёвки в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» на лето 2022 года. И USB-флеш-накопители на 32 GB получили также 30 человек.