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    17:18, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Розыгрыш призов среди вакцинированных пройдёт в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандинской области 1 ноября пройдёт розыгрыш мобильного телефона и других ценных призов среди вакцинированных. Он организован местным Молодёжным ресурсным центром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо до 1 ноября получить первый компонент вакцины от коронавируса в Центральной больнице города Абая.

    «Список вакцинированных нам предоставит ЦБ Абая. Непосредственно сам розыгрыш мы проведём 1 ноября в прямом эфире на нашей страничке в Instagram. Победители будут определены рандомным методом», – рассказала руководитель Молодёжного ресурсного центра Абайского района Ольга Куку.

    Победители розыгрыша получат мобильный телефон и другие ценные и денежные призы, а также путёвки в санатории.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область Общество
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