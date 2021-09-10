Розыгрыш призов среди вакцинированных пройдёт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандинской области 1 ноября пройдёт розыгрыш мобильного телефона и других ценных призов среди вакцинированных. Он организован местным Молодёжным ресурсным центром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо до 1 ноября получить первый компонент вакцины от коронавируса в Центральной больнице города Абая.

«Список вакцинированных нам предоставит ЦБ Абая. Непосредственно сам розыгрыш мы проведём 1 ноября в прямом эфире на нашей страничке в Instagram. Победители будут определены рандомным методом», – рассказала руководитель Молодёжного ресурсного центра Абайского района Ольга Куку.

Победители розыгрыша получат мобильный телефон и другие ценные и денежные призы, а также путёвки в санатории.