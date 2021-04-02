Розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди женских команд пройдет в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Со 2 по 7 апреля в городе Щучинск на площадке спортивной базы «Жаксы 2» состоится розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди женских команд 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Как и в прошлом году, борьба за Кубок пройдет в два этапа.

На первом - групповом этапе восемь команд претенденток на главный трофей турнира будут разделены на две группы по четыре команды в каждой:

Группа «А»: «Астана Тайгерс», г. Нур-Султан «Казыгурт МарС», г. Шымкент «Караганда», г. Караганда «Туран», Туркестанская область

Группа «Б»:, «Ertis», г. Павлодар «Каспий», г. Актау «Окжетпес», Акмолинская область СДЮСШ, Алматинская область.

В рамках своих групп команды проведут матчи в круг, то есть по три игры. По итогам группового этапа все коллективы квалифицируются в серию плей-офф.

Команды, занявшие по итогам группового этапа 1-е и 2-е позиции, поборются за призовые места, а команды, занявшие в группах 3-е и 4-е строчки разыграют итоговые места с 5-го по 8-е.

Матчи группового этапа пройдут с 2 по 4 апреля, после чего командам будет предоставлен день отдыха. 6 апреля состоятся полуфинальные встречи, а в последний игровой день 7 апреля решится судьба итоговых мест и главного трофея турнира. На всех стадиях серии плей-офф команды проведут по одному матчу.

Напомним, что согласно условиям положения о проведении турнира, в матчах Кубка Казахстана имеют право участвовать игроки исключительно с казахстанским паспортом, а минимальный возраст участников составляет 14 лет.

Таким образом, поддержки своих легионеров лишатся команды «Казыгурт МарС», «Караганда» и «Каспий», в составе каждой из которой на данный момент заявлено по одному иностранному игроку. Остальные коллективы в нынешнем году полностью представлены казахстанскими игроками.

Если говорить о предварительных прогнозах, то самый оптимальный вариант строить их на основании завершившегося недавно группового этапа чемпионата Казахстана. Лидерами первенства страны и основными фаворитами предстоящего турнира являются «Каспий» и «Туран», занимающие первую и вторую позиции в группе «А» соответственно. Также основными претендентами на призовые места являются «Казыгурт МарС» и действующие обладатели Кубка «Иртыш».

Из группы «Б» чемпионата конкуренцию лидерам вполне могут составить «Астана Тайгерс» и команда СДЮСШ Алматинской области. Карагандинским баскетболистками и представительницам Акмолинской области из команды «Окжетпес», которые замыкают группу «Б», необходимо будет выложиться на все 100%, чтобы побороться за путевку в основной полуфинал Кубка.



