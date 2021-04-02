Розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди женских команд пройдет в Щучинске
Как и в прошлом году, борьба за Кубок пройдет в два этапа.
На первом - групповом этапе восемь команд претенденток на главный трофей турнира будут разделены на две группы по четыре команды в каждой:
Группа «А»: «Астана Тайгерс», г. Нур-Султан «Казыгурт МарС», г. Шымкент «Караганда», г. Караганда «Туран», Туркестанская область
Группа «Б»:, «Ertis», г. Павлодар «Каспий», г. Актау «Окжетпес», Акмолинская область СДЮСШ, Алматинская область.
В рамках своих групп команды проведут матчи в круг, то есть по три игры. По итогам группового этапа все коллективы квалифицируются в серию плей-офф.
Команды, занявшие по итогам группового этапа 1-е и 2-е позиции, поборются за призовые места, а команды, занявшие в группах 3-е и 4-е строчки разыграют итоговые места с 5-го по 8-е.
Матчи группового этапа пройдут с 2 по 4 апреля, после чего командам будет предоставлен день отдыха. 6 апреля состоятся полуфинальные встречи, а в последний игровой день 7 апреля решится судьба итоговых мест и главного трофея турнира. На всех стадиях серии плей-офф команды проведут по одному матчу.
Напомним, что согласно условиям положения о проведении турнира, в матчах Кубка Казахстана имеют право участвовать игроки исключительно с казахстанским паспортом, а минимальный возраст участников составляет 14 лет.
Таким образом, поддержки своих легионеров лишатся команды «Казыгурт МарС», «Караганда» и «Каспий», в составе каждой из которой на данный момент заявлено по одному иностранному игроку. Остальные коллективы в нынешнем году полностью представлены казахстанскими игроками.
Если говорить о предварительных прогнозах, то самый оптимальный вариант строить их на основании завершившегося недавно группового этапа чемпионата Казахстана. Лидерами первенства страны и основными фаворитами предстоящего турнира являются «Каспий» и «Туран», занимающие первую и вторую позиции в группе «А» соответственно. Также основными претендентами на призовые места являются «Казыгурт МарС» и действующие обладатели Кубка «Иртыш».
Из группы «Б» чемпионата конкуренцию лидерам вполне могут составить «Астана Тайгерс» и команда СДЮСШ Алматинской области. Карагандинским баскетболистками и представительницам Акмолинской области из команды «Окжетпес», которые замыкают группу «Б», необходимо будет выложиться на все 100%, чтобы побороться за путевку в основной полуфинал Кубка.