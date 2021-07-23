+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных столицы пройдет 24 июля

23 Июля 2021 20:21
Поделиться:
Розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных столицы пройдет 24 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие в 3-ем розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов примут вакцинированные в период с 17 июля по 23 июля включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

Новости по теме
Серийного автовора задержали в Нур-Султане
Улица Дукенулы временно перекрыта из-за ремонта в столице Надо ли вакцинироваться повторно от коронавируса спустя три месяца 42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области

Участие в розыгрыше автоматическое, заполнять документы и проходить регистрацию вакцинированным не нужно.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире 24 июля (суббота) в 17:00 ч на страницах акимата г. Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, YouTube). Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом проводится еженедельно - до конца лета.
Напомним, розыгрыши четырёх iPhone12 и других ценных призов прошли 9 и 17 июля. Тогда участие в автоматическом розыгрыше принимали участие вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 16 июля включительно. Розыгрыш призов проводится за счёт спонсоров.
Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan) установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.
В столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.
Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.
Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.
Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Серийного автовора задержали в Нур-Султане
Улица Дукенулы временно перекрыта из-за ремонта в столице
Надо ли вакцинироваться повторно от коронавируса спустя три месяца
42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
4 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
5 Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев
Читайте также
Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус
42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив