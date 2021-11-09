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Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане

9 Ноября 2021 13:57
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Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный молодежный ресурсный центр «Астана Жастары» при поддержке городского управления по вопросам молодежной политики продолжает конкурс на лучший видеочеллендж о вакцинации среди студентов, которые получили оба компонента вакцины от КВИ в период с 5 августа по 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В связи с многочисленными просьбами время проведения конкурса продлили до 30 ноября текущего года включительно, ранее срок завершался в октябре.

Конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди молодежи и стимулирования к прохождению вакцинации, а также поддержки творческого кластера среди студентов.

Победитель конкурса получит 1 миллион тенге, обладатель второго места - 300 тысяч тенге, третьего - 200 тысяч тенге. Также для участников конкурса предусмотрены поощрительные призы от популярных сетей фитнес-залов «Арена fitness», «Winox» и компании «Хлебный край».

Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние студенты средних специальных (колледжи) и высших учебных заведений столицы, которые пройдут вакцинацию и получат соответствующий документ в любом из прививочных пунктов Нур-Султана в период с 5 августа по 30 ноября текущего года.

Всем желающим участникам необходимо отправить заявку на участие через Google Forms в шапке профиля Instagram @astana_jastary. Далее - в любом пункте вакцинации в Нур-Султане пройти иммунизацию вакциной, снять креативный видеочеллендж о пользе вакцинации и распространить его среди наибольшего количества молодежи в Instagram и Tik tok. Обязательное условие - указать под публикациями хэштеги: #stopCovid #молодежьзавакцинацию #nsjastary #astanajastary и один собственно придуманный хэштег для отслеживания количества привлеченных участников в свой индивидуальный челлендж. В завершении конкурса, авторы роликов (1,2,3 место) с наибольшим количеством последователей получат денежный приз.

С подробными условиями можно ознакомиться в Положении конкурса на страницах в Instagram: @astana_jastary и @ns_jastary, либо обратиться по номеру WhatsApp +77471909693.

Результаты конкурса будут опубликованы 10 декабря в 18:00.

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#Нур-Султан   #Общество   #Молодежь   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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