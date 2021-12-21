Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил причину розового дыма в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что в социальных сетях жители города указали на розовый дым от Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.
Министр подтвердил, что сегодня в 12:00 в адрес Департамента экологии посредством социальных сетей поступила информация о возможной аварии на АО «УКТМК» (Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат).
«С целью выяснения обстоятельств уже в 12:15 Департаментом экологии был осуществлен выезд для проведения инструментальных замеров на предмет содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, по результатам которых установлены факты превышения хлора от установленной нормы предельно допустимой концентрации», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев во время пресс-конференции в СЦК.
На основании поступившего обращения, как отметил глава ведомства, инициирована внеплановая проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.
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