+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину

21 Декабря 2021 18:01
Поделиться:
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил причину розового дыма в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Строительство мусоросжигающих заводов начнется в 2022 году - Минэкологии
Что делается в Казахстане для сокращения выбросов в окружающую среду Готовы ли в Минэкологии перейти на экотранпсорт Акция «Ёлка» стартовала в Семее

Отметим, что в социальных сетях жители города указали на розовый дым от Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

Министр подтвердил, что сегодня в 12:00 в адрес Департамента экологии посредством социальных сетей поступила информация о возможной аварии на АО «УКТМК» (Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат).

«С целью выяснения обстоятельств уже в 12:15 Департаментом экологии был осуществлен выезд для проведения инструментальных замеров на предмет содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, по результатам которых установлены факты превышения хлора от установленной нормы предельно допустимой концентрации», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев во время пресс-конференции в СЦК.

На основании поступившего обращения, как отметил глава ведомства, инициирована внеплановая проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Минэкологии  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Строительство мусоросжигающих заводов начнется в 2022 году - Минэкологии
Что делается в Казахстане для сокращения выбросов в окружающую среду
Готовы ли в Минэкологии перейти на экотранпсорт
Акция «Ёлка» стартовала в Семее
Популярное
1 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
2 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
3 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
4 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
6 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Читайте также
Почти 53 тысячи человек привились вакциной Pfizer в ВКО
Акция «Ёлка» стартовала в Семее
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив