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    15:23, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Розовый бриллиант был продан примерно за 60 млн долларов

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    ГОНКОГН. КАЗИНФОРМ – Потрясающий розовый бриллиант был продан почти за 60 млн долларов, что в несколько раз превысило ожидаемую его стоимость, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    По данным аукционного дома Sotheby's, в пятницу массивный камень был продан за 453,2 млн гонконгских долларов или около 58 млн долларов США. Ожидалось, что камень будет продан примерно за 21 млн долларов США.

    Согласно пресс-релизу Sotheby's, розовый бриллиант весом 11,15 карата, известный как «Розовая звезда Уильямсона», является одним из самых чистых и розовых бриллиантов, когда-либо выставлявшихся на продажу.

    Драгоценный камень был вырезан из 32-каратного необработанного алмаза, добытого на руднике Уильямсона в Танзании. Он уникален как по своему размеру, так и по цвету. Розовые бриллианты, по мнению Sotheby's, являются одними из самых редких разновидностей, и этот камень особенно выделяется своей чистотой и прозрачностью.

    Председатель отдела ювелирных изделий и часов Sotheby's Asia Вэньхао Ю сообщил, что «из-за ограниченного предложения и растущего спроса цены на крупные розовые бриллианты высшего качества весом более 5 карат за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии, что по счастливой случайности подготовило почву для появления этого единственного в своем роде камня».


    Фото: edition.cnn.com



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