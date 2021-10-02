Розовые фламинго вернулись в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Фламинго вновь засняли в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Видеозаписью с квадрокоптера поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев.

Несколько сотен розовых фламинго, по словам Азамата Сарсенбаева, вернулись в Мангистау на озеро Караколь. Они будут находиться здесь ориентировочно до середины ноября.

Далее их путь миграции следует в сторону Ирана.









Напомним,в конце августа стая розовых фламинго пролетела над побережьем Мангистау. Автором снимков является местный фотолюбитель и путешественник по Мангистау Ольга Михайлова. Стаю фламинго она сняла 22 августа над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык.