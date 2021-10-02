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    17:14, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Розовые фламинго вернулись в Мангистаускую область

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Фламинго вновь засняли в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Видеозаписью с квадрокоптера поделился местный блогер Азамат Сарсенбаев.

    Несколько сотен розовых фламинго, по словам Азамата Сарсенбаева, вернулись в Мангистау на озеро Караколь. Они будут находиться здесь ориентировочно до середины ноября.

    Далее их путь миграции следует в сторону Ирана.




    Напомним,в конце августа стая розовых фламинго пролетела над побережьем Мангистау. Автором снимков является местный фотолюбитель и путешественник по Мангистау Ольга Михайлова. Стаю фламинго она сняла 22 августа над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык.


    Теги:
    Экология Видео Животные Общество для mail.ru Мангистауская область
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