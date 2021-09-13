Розовые фламинго прилетели на Малый Талдыколь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Розовые фламинго прилетели в столицу. Стая краснокнижных пернатых облюбовала озеро Малый Талдыколь. Теперь на берегах водоема не протолкнуться, очень много желающих увидеть этих грациозных птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Десятки людей на берегу непрерывно наблюдают за представлением на воде. В качестве артистов - фламинго. Краснокнижные птицы будто позируют людям. А зрители наслаждаются видом пернатых, которых раньше видели только в зоопарках и по телевизору.

«Благодаря этому озеру мы видим экологически чистый участок, где можно отдохнуть, увидеть живую природу. Любоваться лебедями и фламинго. И мы пришли любоваться этой красотой. Фламинго на малый Талдыколь прилетели маленькими стаями. На водоеме сегодня их больше десяти. Это молодые особи. Поэтому они еще не успели приобрести тот самый запоминающийся розовый цвет. По оценкам специалистов, они летят на юг из Коргалжинского заповедника, где проживает самая северная в мире колония этих птиц», - рассказала Акмарал Кабеева, жительница г. Нур-Султана.

«Как долго они могут здесь продержаться? Я не могу предсказать. От них зависит. Зависит от кормности угодий. Их «казгидромет» работает лучше, чем наш. Как только погода позволит, как попутный ветер поймают, они поймут, что им нужно лететь», - сказал научный сотрудник казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Руслан Уразалиев.

Ученные также не исключают, что это последний шанс для жителей столицы, увидеть фламинго в черте города. Все дело в самом водоеме, который скоро может серьезно уменьшиться в размерах.

«Я живу неподалеку. Каждый день вижу - лебеди, утки там плавают. Пока есть вода, они будут садиться. После того как здесь застроят девятиэтажки, то этим птицам негде будет садиться. Экоактивисты выступают за сохранение озера. Они считают, что строительство микрорайона в этом районе может нанести серьёзный ущерб фауне», - считает экологический активист Тажибай Баулет.

Ранее стаю розовых фламинго засняли близ порта Курык в Мангистауской области.