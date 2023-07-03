Розничный налог снизили предпринимателям в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По всей Карагандинской области приняты решения о снижении ставки розничного налога с 4 до 2 %. Это одна из мер, которая позволит улучшить бизнес-климат в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что в целом делается для легкости ведения бизнеса, обсудили на аппаратном совещании.

«Одним из актуальных нововведений является право местных представительных органов понижать размер ставки розничного налога не более чем на 50%. Это позволит существенно снизить нагрузку на бизнес. Наша область одной из первых в республике поддержала инициативу Главы государства. На сегодня всеми маслихатами городов и районов области принято решение о понижении ставки розничного налога с 4 до 2%», – сообщил руководитель управления предпринимательства Дастан Кудабаев.

По его словам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 35 тысяч субъектов предпринимательства по 190 видам деятельности. При этом число их сотрудников не должно превышать 200 человек, а годовой доход может составлять не более 600 тысяч МРП.

В области государственные услуги переводят в электронный формат. На геопортале предприниматели могут оформить земельный участок в режиме онлайн.

Земельные вопросы необходимо решать максимально прозрачно и открыто, отметил глава региона Ермаганбет Булекпаев. Кроме того, он поставил задачу до конца года автоматизировать выдачу технических условий на подключение к сетям всех компаний-монополистов.

Отмечено, что благодаря господдержке в области растет доля занятых в малом и среднем бизнесе. По информации управления предпринимательства, за полгода открылось 4,8 тысячи новых малых предприятий, где создано 5,7 тысячи рабочих мест.

Для решения проблемных вопросов действует экспертный совет с участием представителей государственных и правоохранительных органов, бизнес-сообщества.

О совершенствовании государственного контроля рассказал директор Региональной палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов.

«Рейтинг легкости ведения бизнеса – это показатель нашей работы. Мы должны постоянно и системно заниматься улучшением бизнес-климата региона. Все должны понимать: привлечение инвестиций отечественного и иностранного бизнеса – это первоочередная наша задача. Это новые рабочие места и повышение благополучия жителей области», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.