Розничные продажи бензина выросли в приграничных регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о росте розничных продаж бензина в приграничных регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Республики Казахстан, так и в соседних странах, сезонность спроса, технологические сбои или капитальные ремонты на НПЗ», - сообщил Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

По его словам, вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты.

«В случае низких цен на внутреннем рынке, возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественных нефтепродуктов на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ», - объяснил зампремьера.

«Так, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах», - добавил Р. Скляр.