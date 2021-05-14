РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 13 Май 2021 | GMT +6

    Розничные продажи бензина выросли в приграничных регионах РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о росте розничных продаж бензина в приграничных регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен влиянию множества факторов – система налогообложения, ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке Республики Казахстан, так и в соседних странах, сезонность спроса, технологические сбои или капитальные ремонты на НПЗ», - сообщил Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

    По его словам, вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового «равновесия» на нефтепродукты.

    «В случае низких цен на внутреннем рынке, возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественных нефтепродуктов на соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом с последующим снижением объемов переработки на НПЗ», - объяснил зампремьера.

    «Так, в последние недели наблюдается существенный рост розничных продаж бензина в приграничных регионах», - добавил Р. Скляр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!