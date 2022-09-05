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Розничные цены на топливо выросли до максимальных за последние 14 лет в Австралии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Сентября 2022, 12:14
Розничные цены на топливо выросли до максимальных за последние 14 лет в Австралии

СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Розничные цены на автомобильное топливо в Австралии обновили 14-летний максимум, достигнув отметки в 2,07 австралийского доллара ($1,4 США) за 1 литр. Об этом сообщила в понедельник государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В заявлении регулятора отмечается, что, «несмотря на снижение акцизов на топливо, введенное правительством в апреле, розничные цены на бензин во втором квартале выросли до 14-летнего максимума из-за международных факторов». ... Средние цены на бензин в пяти крупнейших городах Австралии (Аделаиде, Брисбене, Мельбурне, Перте и Сиднее - прим. ТАСС) <…> повысились с 1,88 австралийского доллара ($1,27 США) до 2,07 австралийского доллара за 1 литр», - указали в АССС, отметив, что снижение акцизов «предотвратило более существенный рост цен на автомобильное топливо».

Также в комиссии отметили, что цены на бензин и дизельное топливо в Австралии, вероятно, еще раз повысятся с 29 сентября, когда постановление правительства о снижении акцизов утратит силу. Однако регулятор «не ждет значительного роста» и уверен, что стоимость автомобильного топлива повысится не более чем на 9 %.

«ACCC будет внимательно следить за оптовыми и розничными ценами и без колебаний примет меры, если <…> будут обнаружены доказательства неконкурентного поведения на рынке и необоснованного повышения цен», - отмечается в сообщении регулятора.


Фото из открытых источников


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