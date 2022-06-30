30 Июня 2022 12:43

Розничная цена на сжиженный газ с 1 июля сохранится – аким Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для жителей Мангистауской области цена на сжиженный газ с 1 июля сохранится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что данный вопрос находится в компетенции Министерства энергетики РК и Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

«По моей информации из данных ведомств, с 1 июля розничная цена останется, утвержденная Агентством и Министерство энергетики на 15% увеличивает отпускную цену на газ. На конечном потребителе это никак не скажется», - сообщил Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

В начале января сроком на 180 дней в Казахстане установили предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС. В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях - 50 тенге за литр (в отдаленных районах (свыше 200 км) - 55 тенге за литр). Срок действия приказа истекает в июле.

В настоящее время в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции рассматривается вопрос продления государственного регулирования на розничную реализацию сжиженного газа.