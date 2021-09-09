Розлив ГСМ при ДТП с бензовозом произошел на трассе Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Две тонны ГСМ было разлито в результате дорожно-транспортного происшествия с бензовозом на трассе Усть-Каменогорск – Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«8 сентября около 18:00 на трассе Усть-Каменогорск - Риддер произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разлито ГСМ из бензовоза. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые организовали пенную подушку для предотвращения загорания.

Всего на месте происшествия было задействовано 4 автоцистерны и 15 человек личного состава. Двух пострадавших врачи скорой помощи доставили в больницу. Сотрудники полиции на момент работы спасателей перекрыли проезд», - проинформировали в пресс-службе ведомства.