Розыск блогера Кайсара Камзы не прекращен — Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала ситуацию вокруг блогера-миллионника Кайсара Камзы, который находится во Вьетнаме и ранее опубликовал видео, в котором заявил, что его никто не задерживал, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ответе на запрос редакции в Генеральной прокуратуре сообщили, что казахстанская сторона направила во Вьетнам официальный запрос о выдаче Кайсара Камзы. Напомним, он подозревается в организации незаконного игорного бизнеса.

— На сегодняшний день вьетнамской стороной решение по данному запросу еще не принято, розыск фигуранта не прекращен, — говорится в ответе ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что конкретные сроки рассмотрения запросов о выдаче не предусмотрены Договором между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче от 15 июня 2017 года. Поэтому обращение будет рассмотрено в соответствии с национальным законодательством Вьетнама.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании Кайсара Камзы.



По данным ведомства, его задержали по каналам Интерпола при взаимодействии с правоохранительными органами Социалистической Республики Вьетнам в городе Камрань.

В розыск его объявили в начале года.