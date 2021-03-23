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    00:01, 23 Март 2021 | GMT +6

    Роженицу с младенцем доставили на вездеходе до больницы аркалыкские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ -Из села Фурманово в Аркалык роженицу с младенцем в родильным дом доставили спасатели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС Костанайской области, вызов поступил накануне праздничного дня.

    «В 09:36 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Фурманово, в 30 км от Аркалыка, нуждается в срочной госпитализации роженица с младенцем. 33-летнюю женщину с ребенком в сопровождении местного фельдшера и родственницы на карете скорой помощи довезли до трассы»,- сообщили в ведомстве.

    Из-за поземки низовой ветер обратно сметал снег на расчищенную дорогу. В такую непогоду добраться до города на обычном транспорте было крайне тяжело.

    «Тогда сотрудники спасательного подразделения Аркалыка, используя технику высокой проходимости - гусеничный тягач выехали к месту вызова. Доехав из Аркалыка до поворота в сторону села Фурманово, они пересадили женщину с ребенком из автомашины скорой в тягач. Чтобы сократить время пребывания в пути, через несколько километров к ним навстречу выехал быстроходный вездеход»,- пояснили в департаменте.

    На вездеходе женщину с ребёнком благополучно доставили и передали врачам родильного дома Аркалыка.

    Теги:
    Здравоохранение Погода МЧС Костанайская область Транспорт
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