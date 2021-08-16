Роженицу с 93-процентным поражением легких вылечили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи вылечили роженицу с 93-процентным поражением легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Пациентка Ботагоз К. 2 июля была переведена из акушерского блока Многопрофильной городской детской больницы в стационар Городской многопрофильной больницы № 2. По словам специалистов, состояние ее было крайне тяжелым. На тот момент поражение легких составляло более 93%.

Пациентка заразилась коронавирусом на 37-38-й неделе беременности.

20 июня женщину начали беспокоить общая слабость, недомогание, першение в горле, ломота по всему телу, заложенность носа. Кроме этого, у нее наблюдались кашель с мокротой, повышение температуры тела. 28 июня она родила здоровую малышку. Но болезнь начала стремительно развиваться, и состояние Ботагоз ухудшалось.

«На момент поступления состояние было крайне тяжелым за счет дыхательной недостаточности, интоксикационного синдрома. Мы общими усилиями боролись за жизнь пациентки, используя высокотехнологические услуги оказания медицинской помощи. 21 июля нам удалось отключить пациентку от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. После этого пациентка была переведена в режим принудительной вентиляции легких на СРАР-аппарат. Данный аппарат подключается в нагрузку для тог, чтобы легкие полностью расправлялись», - вспоминает врач Городской многопрофильной больницы № 2 Айжан Шанова.

Только спустя 28 дней жительницу столицы перевели в общую палату. Но на этом лечение не завершилось, и она оставалась под наблюдением врачей. Дома ее ждали муж и дочка, которую она не видела все эти дни.

За время лечения в стационаре проводились консилиумы с участием высококвалифицированных специалистов. Благодаря слаженной командной работе пациентка встала на ноги и смогла побороть коронавирус.

«Бороться за жизнь и вернуться домой – это было моей главной мотивацией. Хочу поблагодарить всех, в особенности врачей, за оказанную помощь, за то, что спасли мою жизнь. Теперь я могу вернуться к своей семье и дочери», - подытожила жительница столицы.