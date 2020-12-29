Роженицу с 90-процентным поражением легких спасли шымкентские врачи

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте 17 декабря в инфекционный центр города в критическом состоянии из роддома была переведена роженица. Пациентку, которая на момент поступления находилась в критическом состоянии и не могла самостоятельно дышать, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Компьютерная томография показала 90% поражения легких пациента, выявлена двусторонняя пневмония. Кроме того, ПЦР-тест роженицы показал положительный результат анализа COVID-19.

У пациентки были такие осложнения, как дыхательная недостаточность 3 степени, синдром явной интоксикации, низкий уровень тромбоцитов. Женщине, 1982 года рождения, врачи провели полное лечение в соответствии с протоколом и назначили антикоагулянтную и антибактериальную терапию.

«Сейчас состояние пациентки хорошее. Дышит самостоятельно. Улучшена частота дыхания. Количество кислорода в крови 98%. Результаты повторной компьютерной томографии показали снижение пневмонии на 30%», - сказала Айжан Бейсенгирова, анестезиолог-реаниматолог, ответственный врач акушерского отделения инфекционного центра города.

Специалисты городского управления здравоохранения сообщили, что состояние здоровья женщины улучшилось, и 29 декабря ее выписали из больницы.